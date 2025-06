Vorhaben in Weinstadt

1 Die Fenster der Schwimmhalle sind überwiegend zerborsten. Foto: Gottfried Stoppel

Während das Cabrio-Bad am Ortsrand von Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) zunehmend verfällt, verfolgt die Stadt dort Wohnbaupläne.











Link kopiert



„Betreten verboten! Lebensgefahr!“ – so warnen in Endersbach Schilder an Toren zum Cabrio-Areal vor dem Betreten des ehemaligen Hallenbadgeländes. Zusätzlich zum Maschendrahtzaun, der es einfriedet, sind Bauzäune aufgestellt, die Unbefugte auf Abstand halten sollen.