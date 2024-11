Vor der Bundesliga-Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem VfB Stuttgart haben sich Fans der beiden Vereine eine heftige Schlägerei geliefert. Nach Informationen der Polizei Köln sollen an der Auseinandersetzung rund 100 Menschen beteiligt gewesen sein.

Schauplatz der Rauferei war die Carl-Leverkus-Straße im Leverkusener Stadtteil Wiesdorf. Laut Polizei befand sich eine unbekannte Anzahl an VfB-Fans in einer dort ansässigen Kneipe, als gegen 16.45 Uhr Fans von Bayer Leverkusen auftauchten. In der Folge kam es zwischen etwa 100 Personen zu einer kurzen, aber heftigen Auseinandersetzung. Videos von der Prügelei kursieren aktuell in den sozialen Medien. Sie zeigen, wie Personen beider Fanlager die Konfrontation suchen und aufeinander losgehen.

Die Partie verpassten die beteiligten Fußball-Fans. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Fußballfans verpassen Spiel

Die Polizei rückte daraufhin mit zahlreichen Kräften aus – rund 50 Personen, die die Polizei dem VfB zuordnete, wurden eingekesselt. Bei insgesamt 77 Personen wurde laut Polizei Köln die Personalien festgestellt – darunter sollen sich auch einige Jugendliche befunden haben. Verletzte gab es nach Informationen der Polizei wohl nicht. Zwei Personen aus der belgischen Fanszene wurden in Gewahrsam genommen. Das Spiel in der Bayarena (0:0-Endstand) verpassten die beteiligten Fußballfans.

Erst gegen 21.45 Uhr endete der Polizeieinsatz. Mit Bussen ging es für die VfB-Fans direkt zurück nach Stuttgart. Ob das Aufeinandertreffen der beiden Fanlager abgesprochen war, konnte die Polizei am Abend nicht beantworten.