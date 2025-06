1 Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Vorfall in Stuttgart-Vaihingen geben können (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

In einem Drogeriemarkt in Stuttgart-Vaihingen hat ein unbekannter Täter ein Parfüm gestohlen und beim Fluchtversuch eine Mitarbeiterin geschubst. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.











Link kopiert



Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch in einem Drogeriemarkt an der Herrenberger Straße in Stuttgart-Vaihingen ein Parfüm entwendet und flüchtete.