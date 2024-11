1 Weil er eine 29-Jährige sexuell belästigt haben soll, ist ein 47-Jähriger in Stuttgart-Süd vorläufig festgenommen worden (Symbolfoto). Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Ein 47-jähriger Mann onaniert vor der Wohnung einer 29-jährigen Frau in Stuttgart-Süd. Die Polizei nimmt ihn vorläufig fest. Wer hat etwas beobachtet?











Link kopiert



Ein 47-jähriger Mann steht im Verdacht, am Dienstagnachmittag in Stuttgart-Süd eine 29 Jahre alte Frau belästigt zu haben. Wie die Polizei mitteilt, soll der 47-Jährige gegen 15.15 Uhr in die Wohnung der Frau an der Neuen Weinsteige geschaut und dabei onaniert haben. Beamte nahmen den Mann wenig später im Bereich des Hauseingangs vorläufig fest.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711-89905778 in Verbindung zu setzen.