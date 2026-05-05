Vorfall in SSB-Linienbus: Wer war Täter im Linienbus? Polizei landet in der Sackgasse

Eine Jugendliche soll in einem Bus zwischen Degerloch und Plieningen unter den Rock gefilmt worden sein. Der Fall bleibt aber auch nach Wochen rätselhaft.

Wer ist der dunkelblonde und offenbar schielende Mann, der eine 15-Jährige in einem Linienbus auf den Fildern zwischen Degerloch und Birkach heimlich unter den Rock gefilmt haben soll? Diese Fragen versuchen seit gut fünf Wochen Ermittler zu klären, die bei der Stuttgarter Polizei zentral für Fälle der sexuellen Belästigung zuständig sind. Allerdings sind sie bisher keinen großen Schritt weitergekommen. „Leider hat sich auch jene Zeugin nicht gemeldet, die die Jugendliche auf den Vorfall aufmerksam gemacht haben soll“, sagt der Stuttgarter Polizeisprecher Stephan Widmann.

Warum meldet sich die Zeugin nicht? Hat die unbekannte Zeugin gar nicht mitbekommen, dass sich die Polizei für ihre Beobachtungen dringend interessiert? Oder will sie lieber nichts mehr mit dem Vorfall zu tun haben? Oder war alles ganz anders? Das alles bleibt ein Rätsel. „Es sind keine weiteren Hinweise eingegangen“, sagt Widmann. Das Telefon 0711/8990-3300 beim Revier Gutenbergstraße blieb in dieser Frage stumm. Und damit gebe es vorerst auch keine weiteren Ermittlungsansätze.

Der Vorfall soll sich am Freitag, 27. März, in einem SSB-Bus der Linie 70 abgespielt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 15-Jährige mit zwei Freundinnen in diesem Bus von Degerloch in Richtung Plieningen unterwegs gewesen sein, als sich ein etwa 60 Jahre alter Mann mit einem kleinen schwarzen Hund hinzugesellte und gegenüber der Jugendlichen Platz nahm. Die Jugendliche streichelte den Hund, und der Hundehalter soll dabei heimlich mit seinem Handy Aufnahmen unter ihrem Rock gemacht haben.

Upskirting - eine Straftat mit bis zu zwei Jahren Haft

Die Busfahrt zwischen den Haltestellen Ruhbank und Birkach-West, wo der Unbekannte ausgestiegen sein soll, dauert laut Fahrplan acht Minuten, in diesem Fall also von 23.17 bis 23.25 Uhr. In diesem Zeitraum dürfte auch die Zeugin unterwegs gewesen sein, die noch im Bus die Gruppe der weiblichen Jugendlichen auf das Verhalten des Hundebesitzers mit blauer Jacke, grauer Jogginghose und schwarzer Bauchtasche aufmerksam gemacht haben soll. Die unbekannt gebliebene Zeugin soll Mitte 20 sein und dunkle Haare haben. Die Polizei war von der 15-Jährigen noch in der Nacht, gegen 0.20 Uhr, von ihrem Zuhause in Möhringen aus informiert worden.

Das heimliche Filmen des Intimbereichs, das sogenannte Upskirting, gilt als Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Wegen „Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen“ können laut Strafgesetzbuch bis zu zwei Jahre Haft oder eine Geldstrafe verhängt werden.