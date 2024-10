Vorfall in S-Bahn in Stuttgart: Jugendliche ziehen Notbremse und schlagen Reisendem gegen Kopf

Die Polizei sucht nach eine Vorfall in einer S-Bahn in Stuttgart in der Nacht von Montag auf Dienstag nach Zeugen. Eine Gruppe Jugendlicher soll die Notbremse der Bahn gezogen und später einen Mann angegriffen haben.

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter die Notbremse einer S-Bahn zwischen den Haltestellen Stuttgart-Stadtmitte und Stuttgart-Schwabstraße betätigt. Anschließend griffen sie laut Angaben der Polizei einen Reisenden an, der sie auf ihr Fehlverhalten hingewiesen hatte.

Ersten Informationen der Polizei zufolge zogen fünf junge Männer gegen 0.15 Uhr ohne Grund die Notbremse der S-Bahnlinie 5. Ein bislang unbekannter Fahrgast sprach die Gruppe am Haltepunkt Schwabstraße auf ihr Fehlverhalten an, woraufhin einer der Täter ihn unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben soll. Die fünf Tatverdächtigen flüchteten dann in die einfahrende S-Bahn Richtung Bietigheim-Bissingen. Drei von ihnen stiegen vermutlich an der Haltestelle Feuersee wieder aus und verschwanden in unbekannte Richtung.

Polizei sucht mit Beschreibung nach Verdächtigen

Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, insbesondere den Geschädigten, sich unter der Nummer 07 11 / 87 03 50 zu melden. Bei den Verdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um junge, dunkelhaarige Männer in dunkler Kleidung. Einer trug ein enges weißes T-Shirt unter einer schwarzen Weste, ein anderer eine silberne Daunenjacke und ein Dritter eine schwarze Baseballkappe, berichtet die Polizei.