Vorfall in Freizeitpark: „Kommt äußerst selten vor“ – Achterbahn in Tripsdrill ist stehen geblieben

Steillagen-Rettung am Neckar Hobby-Winzer greifen ein, bevor die Brombeeren die Macht übernehmen

Die Steillagen am Neckar sind in Gefahr. In vielen Orten versuchen Freiwillige, sie zu retten. In Benningen bewirtschaften Hobby-Wengerter mehr als ein Drittel der Flächen.