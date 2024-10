Vorfall in Fellbach: Mann mit Messer löst Polizeieinsatz aus

1 Ein 18-Jähriger löste am Sonntag einen Großeinsatz in Fellbach aus. Foto: Marijan / Murat

Die Polizei wird am Sonntag alarmiert, weil ein junger Mann mit einem Messer an der Moschee in Fellbach unterwegs ist. Als die Beamten ausrücken, ist er erst weg, dann finden sie den Mann im Industriegebiet, wo er sich gegen eine Festnahme wehrt.











Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr meldete jemand der Polizei, dass ein Mann mit einem Messer im Bereich der Moschee in der Salierstraße in Fellbach unterwegs sei. Eine Streife machte sich laut der Polizei sofort auf den Weg, konnte an der Moschee aber niemanden finden.