Vorfall in Fellbach: Exhibitionist entblößt sich in Stadtbahn

1 Ein Mann hat sich in einer Stadtbahn entblößt (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Exhibitionist hat am Mittwoch in einer Stadtbahn der Linie U1 eine Frau belästigt. Er tritt mit geöffneter Hose und entblößtem Penis vor sie. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein Exhibitionist hat am Mittwoch in einer Stadtbahn der Linie U1 zwischen den Haltestellen Esslinger Straße und Schwabenlandhalle eine Frau belästigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen 12.58 Uhr und 13.02 Uhr. Der bislang unbekannte Mann trat demnach mit geöffneter Hose und entblößtem Penis vor die Frau, die im ersten Waggon saß. Als sie dies bemerkte, schrie sie auf. Daraufhin entfernte sich der Mann und stieg laut Polizei an der Haltestelle Schwabenlandhalle aus.