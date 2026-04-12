Vorfall in Esslingen: Mann von mehreren Schüssen getroffen – Polizei sucht Zeugen
1
Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat im Maillepark aufgenommen (Symbolfoto). Foto: Daniel Karmann/dpa

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geraten im Esslinger Maillepark mehrere Männer in Streit. Ein 31-Jähriger wird schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fallen im Maillepark in Esslingen Schüsse. Ein Mann wird dadurch schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Wie das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt, sollen gegen Mitternacht mehrere Personen in der innerstädtischen Grünanlage in einen Streit geraten sein. Offenbar eskalierte die Auseinandersetzung – in der Folge wurde ein 31-jähriger Mann durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Er musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Nähere Angaben zu seinem Gesundheitszustand wurden nicht gemacht.

 

Drei Angreifer seien nach der Tat unerkannt in Richtung Ritterstraße/Kiesstraße geflüchtet, heißt es weiter. Spezialisten der Kriminaltechnik wurden noch in der Nacht mit der Spurensicherung betraut. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unsere Empfehlung für Sie

Versuchter Totschlag in Göppingen: Nach Schüssen auf Gruppe: Lange Haftstrafe für 35-Jährigen

Versuchter Totschlag in Göppingen Nach Schüssen auf Gruppe: Lange Haftstrafe für 35-Jährigen

Mit einer Schusswaffe soll ein 35-Jähriger in Göppingen auf eine Gruppe gefeuert haben. Ein 24-Jähriger wird schwer verletzt. Nun fiel das Urteil.

Weitere Aussagen zum Vorfall konnten zunächst nicht gemacht werden. Von den Angreifern ist laut der Polizei lediglich bekannt, dass einer mit einer weißen Jacke und die anderen beiden dunkel gekleidet waren. Hinweise von Zeugen erbittet die Kriminalpolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/39 90-0.

 