Vorfall in Esslingen: Mann von mehreren Schüssen getroffen – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat im Maillepark aufgenommen (Symbolfoto). Foto: Daniel Karmann/dpa

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geraten im Esslinger Maillepark mehrere Männer in Streit. Ein 31-Jähriger wird schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind unklar.











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In der Nacht von Samstag auf Sonntag fallen im Maillepark in Esslingen Schüsse. Ein Mann wird dadurch schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Wie das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt, sollen gegen Mitternacht mehrere Personen in der innerstädtischen Grünanlage in einen Streit geraten sein. Offenbar eskalierte die Auseinandersetzung – in der Folge wurde ein 31-jähriger Mann durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Er musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Nähere Angaben zu seinem Gesundheitszustand wurden nicht gemacht.