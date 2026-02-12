Vorfall in Eberdingen: Betrunkener entblößt sich im Supermarkt vor Kindern
1
Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich zu melden (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Betrunkener hat in einem Supermarkt in Hochdorf (Kreis Ludwigsburg) einen Polizeieinsatz auslöst. Er zog unter anderem an der Kasse vor mehreren Kindern seine Hose herunter.

Ein Betrunkener hat am Mittwochabend im Netto-Markt in Hochdorf vor mehreren Kunden und Kindern blankgezogen. Laut Polizei war der Mann schon während seines Einkaufs gegen 18 Uhr negativ aufgefallen, da er unter anderem herumschrie und auf den Boden spuckte. Zudem öffnete und konsumierte er im Laden noch Waren im Wert von rund 9 Euro.

 

Mann zieht Hose und Unterhose herunter

Nachdem er seine übrigen Einkäufe bezahlt hatte, zog der Mann direkt nach der Kasse plötzlich vor den Augen mehrerer Kinder seine Hose sowie Unterhose herunter. Die Kriminalpolizeidirektion hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Geschädigte, sich unter 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

 