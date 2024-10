Vorfall in Backnang: Mann bei Streit mit Messer verletzt

Vorfall in Backnang

1 Die Polizei im Rems-Murr-Kreis bittet Zeugen, sich zu melden. Foto: Phillip Weingand / STZN

Nach einem gewalttätigen Streit in Backnang sucht die Polizei Zeugen. In der Sulzbacher Straße wurde am frühen Samstagmorgen ein 39-Jähriger mit einem Messer verletzt.











Nach einem gewalttätigen Streit in Backnang (Rems-Murr-Kreis), bei dem auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll, sucht die Polizei nach Zeugen. Laut dem bisherigen Kenntnisstand war es am frühen Samstagmorgen gegen 4.40 Uhr in der Sulzbacher Straße zu einem Streit zwischen einem 21 Jahre alten Mann aus Backnang und einem 39 Jahre alten Allmersbacher gekommen.