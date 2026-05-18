Vorfall im Leuze: Mann onaniert in Sauna – Polizei nimmt ihn vorläufig fest

1 Der Mann onanierte in einer Sauna des Stuttgarter Leuze (Symbolbild). Foto: imago images/Lichtgut

Zwei Frauen beobachten in einer Sauna, wie ein Mann augenscheinlich onaniert. Die Polizei nimmt ihn vorläufig fest.











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Polizeibeamte haben am Sonntag einen 41-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Stuttgarter Leuze onaniert haben soll. Wie die Polizei mitteilt, war eine 27-Jährige gegen 16.30 Uhr in der Sauna, in der sich noch weitere Saunagäste und der 41-Jährige befanden. Sie bemerkte, dass der 41-Jährige an seinem Glied manipuliert haben soll. Daraufhin verließen sie und eine weitere Frau die Sauna und verständigte die Badeaufsicht.