Vorfall im Hohenlohekreis: Unbekannter schießt 23-Jährigem Reizgas ins Gesicht

1 Nach Angaben der Polizei wird aber derzeit davon ausgegangen, dass der Täter das Opfer kannte. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Mit einer Schreckschusswaffe schießt ein Unbekannter einem jungen Mann ins Gesicht. Das Opfer kommt verletzt ins Krankenhaus. Was die Polizei bisher weiß.











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Ein 23-Jähriger ist in Öhringen (Hohenlohekreis) mit einer Schreckschusswaffe attackiert und verletzt worden. In der Schreckschusswaffe befanden sich nach bisherigen Erkenntnissen Reizgaspatronen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der junge Mann war am Morgen auf dem Weg zu einer Bushaltestelle. Als er von hinten angesprochen wurde und sich umdrehte, habe ihm der Täter aus naher Distanz ins Gesicht geschossen. Das Opfer wurde am Auge verletzt und in eine Klinik gebracht. Wie schwer die Verletzung ist, blieb vorerst unklar.