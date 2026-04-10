Oliver Czimbal verkauft seit 25 Jahren Haustiere in der Baywa Backnang und ist entsetzt: Offenbar wurden zwei seiner Becken absichtlich vergiftet – mit tödlichen Folgen für die Fische.
Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet Oliver Czimbal bei der Baywa in Backnang, fast genauso lange leitet er dort den Fachbereich Zoo. Wenn Kunden wissen wollen, wie sie ihre Welse zum Laichen bringen, oder wenn sie das richtige Futter für ihre Farbratte brauchen – der 56-Jährige weiß Rat. So schnell erschüttert den Fachmann nichts. Doch neulich, an einem Morgen Ende März, erlebte er einen Schock: Ein seltsamer Geruch hing über der Aquarienabteilung. Beim genaueren Hinsehen quoll aus zweien der großen 300-Liter-Becken Schaum. Alle Tiere darin, fast 60 Fische, waren tot. Czimbal ist überzeugt: „Die hat jemand absichtlich vergiftet.“