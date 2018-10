Vorfall bei Porsche in Zuffenhausen Mehrere Verletzte bei Arbeitsunfall auf Baustelle

Von red 12. Oktober 2018 - 10:04 Uhr

Aufregung im Porsche-Werk in Zuffenhausen: Auf einer Baustelle klagen mehrere Menschen über Reizhusten. Rettungsdienste rücken an und müssen zehn Menschen ärztlich behandeln.





Stuttgart - Bei einem Betriebsunfall auf einer Baustelle im Porsche-Werk 1 in Stuttgart-Zuffenhausen sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Bei dem Zwischenfall am Donnerstagnachmittag sei ein Arbeitsgerät einer anderen Firma auf der Baustelle mit einem falschen Betriebsmittel befüllt worden, sagte Porsche-Pressesprecher Jörg Walz am Freitag. Daraufhin seien chlorhaltige Gase ausgetreten.

Zehn Menschen klagten demnach über Reizhusten und mussten ärztlich versorgt werden. Für das Befüllen der betroffenen Arbeitshebebühne sei ein anderes Unternehmen und nicht Porsche zuständig, betonte Walz. Bei den Verletzten handle es sich nicht um Mitarbeiter des Stuttgarter Autobauers.

„Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine nachhaltigen Verletzungen bekannt“, sagte der Sprecher. Am Freitag ab 6 Uhr sei die Baustelle in Zuffenhausen wieder planmäßig in Betrieb gegangen. Die Polizei konnte zu dem Vorfall zunächst keine Angaben machen.