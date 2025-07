Vorfall an Stuttgarter Brücke: Pride-Banner über B 27 abgeschnitten – CSD-Verein reagiert entschlossen

1 An der Brücke über der B 27 in Degerloch hat das Pride-Banner nach der Zerstörung nur kurz gefehlt – es wurde wieder aufgehängt. Foto: privat

In Degerloch haben Unbekannte zwei Pride-Banner abgeschnitten – mutmaßlich aus queerfeindlicher Motivation. Der CSD-Verein reagiert mit einer klaren Botschaft.











Inmitten der Kulturwochen zum Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart ist es zu einem mutmaßlich queerfeindlichen Vorfall gekommen: Zwei Pride-Banner, die in einer Größe von jeweils drei Metern auf 90 Zentimetern in Degerloch an der Brücke über der B 27 seit Tagen an der Schöttlestraße hängen, sind beschädigt worden. Wie Augenzeugen berichten, trennten einer oder mehrere bisher unbekannte Täter die bunten Transparente am frühen Dienstagmorgen ab.