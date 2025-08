Mann bedroht Polizisten an Zug – Unbeteiligter mischt sich ein

Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

Ein renitenter Reisender ist am Donnerstag in einem Zug in Richtung Stuttgart aufgefallen. Daraufhin kam es zum Eklat mit einem unbeteiligten Fahrgast.