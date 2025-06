Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof: 41-Jähriger rastet erneut aus und greift Bahnmitarbeiter an

41-Jähriger rastet erneut aus und greift Bahnmitarbeiter an

Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Polizeibeamte brachten den Mann aufs Revier. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Dienstag rastet ein 41-Jähriger am Hauptbahnhof wegen eines versehentlichen Remplers aus – tags darauf bekommt es die Polizei wieder mit dem Mann zu tun.











Ein 41 Jahre alter Mann, der bereits am Dienstag wegen eines versehentlichen Remplers am Stuttgarter Hauptbahnhof ausgerastet war, ist auch am Mittwoch durch sein aggressives Verhalten aufgefallen. Dabei habe er einen 29-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen und bei der anschließenden Festnahme Bundespolizisten bespuckt und attackiert.