Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Die 27-Jährige soll Polizisten attackier und beleidigt haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine 27-Jährige liegt in einen Schlafsack eingehüllt auf dem Boden des Warteraums am Stuttgarter Hauptbahnhof. Als Bundespolizisten sie kontrollieren wollen, eskaliert die Situation.











Eine 27 Jahre alte Frau soll am Samstagabend am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte während einer Kontrolle mehrere Bundespolizisten attackiert haben.