Vorfall am Bahnhof Zuffenhausen: Unbekannter gibt 20-Jährigen Kopfnuss, tritt ihm gegen den Kopf – und filmt

Ein junger Mann gibt einem 20-Jährigen am Bahnhof Zuffenhausen eine Kopfnuss und tritt ihm gegen den Kopf. Bevor er mit der S-Bahn flüchtet, filmt er den anderen Reisenden.











Ein junger Mann hat offenbar am Samstagabend einen 20-jährigen Reisenden am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen geschlagen und verletzt. Aktuellen Erkenntnissen zufolge geriet der 20-Jährige gegen 19.35 Uhr am Bahnhof Zuffenhausen in eine Auseinandersetzung mit dem bislang unbekannten Tatverdächtigen, wie die Bundespolizei mitteilt. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Unbekannte dem 20-Jährigen sowohl eine Kopfnuss und einen Fußtritt gegen den Kopf gegeben haben.