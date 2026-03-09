Vorfall am Bahnhof Zuffenhausen: Unbekannter gibt 20-Jährigen Kopfnuss, tritt ihm gegen den Kopf – und filmt
Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein junger Mann gibt einem 20-Jährigen am Bahnhof Zuffenhausen eine Kopfnuss und tritt ihm gegen den Kopf. Bevor er mit der S-Bahn flüchtet, filmt er den anderen Reisenden.

Ein junger Mann hat offenbar am Samstagabend einen 20-jährigen Reisenden am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen geschlagen und verletzt. Aktuellen Erkenntnissen zufolge geriet der 20-Jährige gegen 19.35 Uhr am Bahnhof Zuffenhausen in eine Auseinandersetzung mit dem bislang unbekannten Tatverdächtigen, wie die Bundespolizei mitteilt. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Unbekannte dem 20-Jährigen sowohl eine Kopfnuss und einen Fußtritt gegen den Kopf gegeben haben.

 

Dabei wurde der 20-Jährige offenbar leicht verletzt, so die Bundespolizei. Bevor der Unbekannte in eine S-Bahn in Richtung Bietigheim einstieg, soll er den verletzten Reisenden außerdem gefilmt und sich über ihn lustig gemacht haben.

Der Verdächtige wird laut Bundespolizei als etwa 17 bis 18 Jahre alt beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine blaue Jeans und helle Schuhe. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711-55049-1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

 