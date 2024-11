Vorfall am Bahnhof Backnang: 23-Jähriger nach Messerangriff in Haft

23-Jähriger nach Messerangriff in Haft

Vorfall am Bahnhof Backnang

1 Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Foto: Phillip Weingand

Am Freitagvormittag geht ein 23-Jähriger am Bahnhof Backnang unvermittelt mit einem Teppichmesser auf eine 19-Jährige los. Er bedroht auch eine weitere Frau – jetzt sitzt er in U-Haft.











Am Freitagvormittag ist in Backnang (Rems-Murr-Kreis) eine junge Frau mit einem Teppichmesser angegriffen worden, eine weitere Frau wurde von dem Täter bedroht. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 10.30 Uhr am Busbahnhof ein 23 Jahre alter Mann auf eine 19-Jährige losgegangen. „Die junge Frau war ihm unbekannt. Das Motiv für den Angriff ist noch nicht bekannt, es ist Gegenstand unserer Ermittlungen“, so ein Sprecher der Polizei Aalen. Der Mann soll bereits im Vorfeld durch aggressives Verhalten aufgefallen sein.