Vorfahrtsrätsel in Benningen: Rechts vor links? Das beachtet hier kaum jemand

Die Beihinger Straße in Benningen (Kreis Ludwigsburg) war vor dem Bau der Umgehungsstraße eine Landesstraße. Bis heute glauben viele, sie hätten dort Vorfahrt – ein gefährlicher Irrtum.
Freitagnachmittag an der Beihinger Straße in Benningen. Noch vor wenigen Jahren war dies eine vielbefahrene Landesstraße. Seit die neue Umgehungstraße gebaut wurde, ist es im Ortskern deutlich ruhiger geworden, wozu auch die Umgestaltung der Straße mit grünen Verkehrsinseln und versetztem Parken beigetragen hat: „So kann niemand mehr auf die Idee einer irgendwie gearteten ‚Hauptstraße’ kommen“, findet der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon.