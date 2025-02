Vor Testspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05: Entscheidung über Torhüterfrage steht bei den Kickers kurz bevor

Das Fußball-Fieber auf der Waldau steigt. In zehn Tagen rollt aus Sicht der Blauen endlich auch wieder der Ball in der Regionalliga Südwest. Am 22. Februar erwarten die Stuttgarter Kickers im Gazi-Stadion den FC Gießen (Anpfiff 14 Uhr). Doch bevor es soweit ist, bestreiten die Kickers am Samstag beim Traditionsverein 1. FC Schweinfurt 05 ihre Generalprobe vor dem Ligastart (Anpfiff in Schweinfurt um 14 Uhr).

Gegen den Tabellenführer der Regionalliga Bayern hat Kickers-Trainer Marco Wildersinn fast alle Mann an Bord. Bis auf Vico Meien, der noch mit den Nachwirkungen einer Krankheit zu kämpfen hat, können alle Spieler Stand jetzt die Reise am Samstag ins Fränkische antreten.

Enges Rennen zwischen Lord und Neaime

Wer dort das Tor der Blauen hüten wird, ist laut Wildersinn weiter offen. „Es ist ein sehr enges, professionelles Rennen zwischen zwei sehr talentierten Torhütern“, so der Trainer. Nach der schweren Verletzung von Stammtorwart Felix Dornebusch (Kreuzbandriss) kämpfen Leon Neaime, dessen Vertrag unter der Woche vorzeitig verlängert wurde, und Winterneuzugang Louis Lord (kam von Erzgebirge Aue) um den Platz im Kasten der Kickers. „Wir werden vor Samstag noch eine Entscheidung treffen, mit welchem Torwart wir ins letzte Testspiel und somit auch in die Rückrunde gehen“, verspricht Wildersinn. Einen Wechsel auf der Torhüterposition wird es – anders als in den vergangenen Testspielen – während der Generalprobe in Schweinfurt demnach also nicht geben.

Auf die bisherigen Testspiele in der Vorbereitung blickt Wildersinn mit gemischten Gefühlen zurück. „Gegen Nöttingen (1:2-Niederlage) waren wir sehr schlecht. Da hat wenig gepasst. Gegen Aubstadt haben wir uns zuletzt deutlich gesteigert und eine gute Leistung gezeigt. Wir sind auf einem guten Weg“, so der Kickers-Coach weiter.

Die Vorfreude auf die Partie gegen den bayrischen Traditionsverein ist beim 44-Jährigen groß. „Wir sind froh, dass wir in der Endphase der Vorbereitung noch gegen so einen starken Gegner testen können, der nicht in unserer Liga spielt“, so Wildersinn, der die Schweinfurter durch seine Zeit bei den Würzburger Kickers sehr gut kennt. Und ginge es nach dem Wunsch vieler Blauer, könnte das nächste Duell der beiden Clubs in der kommenden Saison gerne auch in Liga 3 stattfinden.

Mit dem Thema Aufstieg will sich Wildersinn aktuell aber noch nicht beschäftigen. „Wir fokussieren uns erst einmal auf das Spiel gegen Gießen und denken Schritt für Schritt“, so der Coach. Ganz abgeschrieben hat man die Thematik in Degerloch aber noch nicht. „Ein Aufstieg wäre sensationell und ist immer noch im Bereich des Möglichen. Die Konkurrenz ist aber stark und wir haben einige Punkte aufzuholen. Diese Challenge werden wir mit voller Energie angehen“, sagte uns Wildersinn vor wenigen Tagen. Der Rückstand auf Tabellenführer TSG Hoffenheim II beträgt acht Punkte.