Vor Poel gestrandet: Gestrandeter Wal liegt Fachleuten zufolge im Sterben

Möwen picken in seine Blasen, das Gewicht drückt auf die Organe: Der gestrandete Wal leidet. Noch stößt er Atemluft aus, doch Expertinnen und Experten zufolge ist sein Zustand kritisch.
Der in der Ostsee gestrandete Buckelwal liegt Fachleuten zufolge im Sterben. Dass der Wal nicht auf die Boote reagiere, sei ein Zeichen für den Sterbeprozess, sagte Bianca König von der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) Deutschland der Deutschen Presse-Agentur. Wie lange dies dauere, sei unklar. Es könne heute Abend passieren, aber auch erst in drei Tagen.