Im schlimmsten Fall drohen allergische Schocks durch die gefährlichen Haare. Spezialisten bekämpfen die Insekten an immer mehr Orten im Kreis Ludwigsburg – auf was es dabei ankommt.
Rot-weiße Absperrbänder prangen am Mittwochmorgen am Spielplatz in Möglingen. Es ist kurz nach 8.30 Uhr, die Sonne entfaltet bereits ihre Kraft. Unter den ausladenden Kronen einer Eiche hat das Team von Marcel Hendrich an der Hohenzollernstraße seinen Einsatz begonnen. Ein Hubwagen steht bereit, zwei Mitarbeiter tragen weiße Schutzanzüge, Handschuhe und Atemschutzmasken.