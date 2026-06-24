Im schlimmsten Fall drohen allergische Schocks durch die gefährlichen Haare. Spezialisten bekämpfen die Insekten an immer mehr Orten im Kreis Ludwigsburg – auf was es dabei ankommt.

Rot-weiße Absperrbänder prangen am Mittwochmorgen am Spielplatz in Möglingen. Es ist kurz nach 8.30 Uhr, die Sonne entfaltet bereits ihre Kraft. Unter den ausladenden Kronen einer Eiche hat das Team von Marcel Hendrich an der Hohenzollernstraße seinen Einsatz begonnen. Ein Hubwagen steht bereit, zwei Mitarbeiter tragen weiße Schutzanzüge, Handschuhe und Atemschutzmasken.

Die Blicke der Baumpfleger wandern konzentriert durch die Äste. Sie suchen nach den Gespinsten des Eichenprozessionsspinners – einer Raupenart, die immer mehr Kommunen im Landkreis Ludwigsburg in diesem außergewöhnlich heißen Sommer beschäftigt. Nicht nur der Borkenkäfer mag die Trockenheit, auch der Spinner vermehrt sich in diesem Milieu eifriger als sonst.

Ein Schild weist auf die Gesundheitsgefahr durch die Brennhaare der Raupen hin. Foto: Werner Kuhnle

Erheblich mehr Anfragen als in den Vorjahren registriert Marcel Hendrich, der mit seiner Firma Tricky Trees in Korntal-Münchingen zu Hause ist. „Die Auftragslage ist hoch“, sagt der 39-Jährige. Eigentlich ist sein Unternehmen vor allem darauf spezialisiert, die gesunde Entwicklung und die Sicherheit von Bäumen zu gewährleisten. In diesem Sommer aber gibt der Eichenprozessionsspinner den Takt vor. Wichtig ist, dass Hendrichs Team schnell anrückt, wenn die Gesundheit von Menschen *und Haustieren auf dem Spiel steht.

Störend wirken nicht die Raupen selbst, sondern ihre feinen Nesselhaare. Sie lösen bei vielen Menschen allergische Reaktionen aus. Hautausschläge, Juckreiz und Atemwegsbeschwerden gehören zu den häufigsten Folgen, erklärt Hendrich. „In schweren Fällen können die Härchen sogar schockartige Reaktionen hervorrufen.“ Die Gefahr entstehe insbesondere ab einem bestimmten Entwicklungsstadium der Raupen. In dieser bilden sich pro Raupe bis zu 600.000 mikroskopisch kleine Haare, die vom Wind verbreitet werden können.

Brennhaare bleiben über Jahre hinweg wirksam

Auf die lange Bank schieben sollten betroffene Grundstücksbesitzer den Befall ihrer Eichen nicht. Besonders problematisch ist die Dauer: Die Brennhaare sind äußerst widerstandsfähig. Sie bleiben über Jahre hinweg wirksam. „Bis zu zehn Jahre können sie in der Umwelt erhalten bleiben“, sagt Marcel Hendrich. Weil sie nicht lichtempfindlich seien, verlören sie ihre Wirkung nur sehr langsam.

In Möglingen begann alles mit dem Hinweis einer besorgten Mutter. Sabrina Essel, Umweltbeauftragte der Gemeinde Möglingen, nahm die Meldung ernst. „Wir haben den Spielplatz überprüft und den Befall festgestellt.“ Das Grundstück gehöre aber nicht der Kommune. Essel kontaktierte deshalb die zuständige Verwaltungsgesellschaft.

„Wir wollen die Menschen schützen und eine weitere Ausbreitung verhindern.“ Sabrina Essel,Umweltbeauftragte von Möglingen

Essel äußert sich zufrieden: „Die Reaktion war sehr kooperativ.“ Die Verantwortlichen hätten den Handlungsbedarf sofort erkannt und den Auftrag zur Beseitigung erteilt. Die Gemeinde hätte den Eigentümer notfalls auch auf juristischem Weg zum Handeln verpflichten können. Doch Essel setzt lieber auf Zusammenarbeit als auf Konfrontation. Am Ende verfolgten doch alle dasselbe Interesse: „Wir wollen die Menschen schützen und eine weitere Ausbreitung verhindern.“

Die Bekämpfung erfolgt möglichst frühzeitig. Hendrichs Team arbeitet mit speziellen Absauggeräten. Die Raupen und ihre Nester werden dabei vorsichtig entfernt und in verschlossenen Behältern gesammelt. Im Laufe des Einsatzes füllen sich die Filtersäcke mit Larven, Raupen und Gespinsten. Gerade die feinen Härchen stellen dabei eine Herausforderung dar. Sie sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen.

Das Einsatzgebiet ist seit dem Beginn stark gewachsen

Für die Arbeiten ist eine spezielle Ausrüstung notwendig. Dass dies nicht immer selbstverständlich ist, zeigt eine Anekdote aus der Praxis. Hendrich berichtet von einem Einsatz, bei dem eine Feuerwehr versucht habe, Nester mit einem Brenner zu beseitigen. „Gleichzeitig musste sie das Feuer wieder löschen“, erzählt er kopfschüttelnd. Solche Methoden seien ungeeignet. Es gebe aber Feuerwehren, die geeignet ausgerüstet seien.

Das Einsatzgebiet des Unternehmens wächst deshalb stetig. Anfangs im Jahr 2017 war Hendrich in Ludwigsburg und später auch in Eberdingen und Vaihingen an der Enz tätig. Inzwischen reichen die Anfragen aus weiten Teilen des Landkreises Ludwigsburg und darüber hinaus. Manchmal muss es besonders schnell gehen. Erst vor wenigen Tagen wurde sein Team kurzfristig nach Filderstadt gerufen, nachdem dort ein Befall festgestellt worden war.

Auch in Möglingen soll das Thema langfristig stärker in den Blick genommen werden. Sabrina Essel hat ihre Stelle als Umweltbeauftragte erst Anfang April angetreten. Ein Baumkataster auszuwerten und die Eichenbestände der Gemeinde zu erfassen, sieht sie als wichtig an. Künftig möchte sie einen systematischen Überblick über die Entwicklung des Eichenprozessionsspinners gewinnen.

Während die Mitarbeiter im Schutzanzug weiter die Baumkronen absuchen, füllt sich langsam der erste Sammelsack. Für die Gemeinde ist der Einsatz ein wichtiger Schritt. Doch angesichts steigender Temperaturen und zunehmender Befallszahlen, dürfte der Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner noch lange nicht beendet sein.