Vor Österreich- und Italienreisen: Die häufigsten Vignetten-Fehler - und wie man sie vermeidet

Damit die Urlaubsfahrt nicht schon an der digitalen Maut scheitert: Diese einfachen Fehler sollten Autofahrer auf dem Weg nach Österreich und Italien vermeiden.
Die digitale Vignette macht die Fahrt nach Österreich eigentlich einfacher: kein Kleben, kein Anstehen, kein Nachweis im Handschuhfach. Und doch sorgt gerade diese Bequemlichkeit regelmäßig für Stress und unnötige Kosten, weil ein falscher Klick teurer werden kann als gedacht. Worauf Autofahrer bei der Reise nach Österreich und Italien achten sollten.