Vor Landtagswahl: Manuel Hagel zum CDU-Spitzenkandidaten gewählt

Die Christdemokraten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.











CDU-Landeschef Manuel Hagel geht als Spitzenkandidat seiner Partei in die Landtagswahl 2026. Auf dem Parteitag der Südwest-CDU in Stuttgart erhielt er 272 von 290 gültigen Stimmen - 93,8 Prozent Zustimmung. Der 37-Jährige will Nachfolger werden von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der bei der Wahl im März 2026 nicht mehr antritt.