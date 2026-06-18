Vor Konzert in der Allianz Arena: Dave Grohl und Ilan Rubin besuchen Münchner Hofbräuhaus

Die Foo Fighters haben ihren Halt in München auch kulinarisch genossen. Frontmann Dave Grohl und Drummer Ilan Rubin waren vor dem Konzert im Hofbräuhaus zu Gast.

Dave Grohl (57) und Ilan Rubin (37) von den Foo Fighters haben vor ihrem Konzert in München dem Hofbräuhaus einen Besuch abgestattet. Der Frontmann und der Drummer kamen "mit Freunden und Familie", wie die Gaststätte auf Instagram verriet. "Wir durften absolute Musiklegenden bei uns in der Schwemme begrüßen", freuten sich die Betreiber und veröffentlichten ein Beweisfoto. Dieses zeigt Grohl im schwarzen Jackett, dunklem Shirt und mit Brille im Restaurant.

Knapp drei Stunden in der Allianz Arena Die Foo Fighters waren am Mittwochabend in der Münchner Allianz Arena aufgetreten. Laut Medienberichten standen Dave Grohl und Co. rund drei Stunden im Stadion auf der Bühne und brachten Hits wie "All My Life", "Best of You" oder "Everlong" mit. Auch Songs vom aktuellen Album "Your Favorite Toy" performten die Rocker. Das zwölfte Studiowerk war erst im April erschienen und markierte die erste LP mit Ilan Rubin am Schlagzeug.

Ilan Rubin wechselte 2025 von den Nine Inch Nails zu den Foo Fighters, während Josh Freese den umgekehrten Weg einschlug und zur Band von Trent Reznor zurückkehrte. Freese war bei den Foo Fighters als Nachfolger des 2022 verstorbenen Taylor Hawkins eingestiegen. Im Jahr 2025 machte er öffentlich, dass seine Zeit bei der Band beendet worden war.

Am 1. Juli spielen die Foo Fighters in Berlin

Auf ihrer "Take Cover Tour" kommen die Foo Fighters am 1. Juli für ein zweites Deutschlandkonzert in das Berliner Olympiastadion. Noch sind Tickets dafür erhältlich. Als Support-Acts sind die Gruppen Idles und Fat Dog angekündigt. Die Show in München hatten Inhaler und Otoboke Beaver eröffnet. Nach weiteren Shows in Europa reist die Rockband zudem nach Nord- und Südamerika sowie nach Australien und Neuseeland. Im Januar 2027 kommt sie abschließend erstmals für zwei Shows nach Indien.