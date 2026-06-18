Vor Konzert in der Allianz Arena: Dave Grohl und Ilan Rubin besuchen Münchner Hofbräuhaus

Die Foo Fighters haben ihren Halt in München auch kulinarisch genossen. Frontmann Dave Grohl und Drummer Ilan Rubin waren vor dem Konzert im Hofbräuhaus zu Gast.
Dave Grohl (57) und Ilan Rubin (37) von den Foo Fighters haben vor ihrem Konzert in München dem Hofbräuhaus einen Besuch abgestattet. Der Frontmann und der Drummer kamen "mit Freunden und Familie", wie die Gaststätte auf Instagram verriet. "Wir durften absolute Musiklegenden bei uns in der Schwemme begrüßen", freuten sich die Betreiber und veröffentlichten ein Beweisfoto. Dieses zeigt Grohl im schwarzen Jackett, dunklem Shirt und mit Brille im Restaurant.