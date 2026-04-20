Angriff auf Bayern-Fans vor Spiel gegen VfB Stuttgart: So liefen die Vorfälle in München ab

Im Vorfeld der Partie des VfB in München kam es zu wilden Szenen. In der Folge wurden Personen stundenlang festgesetzt und erkennungsdienstlich behandelt. So liefen die Vorfälle ab.
Ein Angriff auf die Fans des FC Bayern, Jagdszenen im Stadionumfeld, eine kompromisslose Polizeiaktion und Ingewahrsamnahme einer dreistelligen Personenzahl aus der Stuttgarter Ultraszene – der Südgipfel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart schrieb seine wohl schlagzeilenträchtigste Geschichte nicht im Stadion, wo die Münchner gegen den VfB die 35. Meisterschaft klarmachten – sondern davor. Was war passiert?