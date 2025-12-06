Vor Duell mit dem FC Bayern: Das sind die 3 spektakulärsten VfB-Heimspiele des Südgipfels

Der Südschlager zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern ist ein Traditionsduell. Wir blicken auf die aus unserer Sicht spektakulärsten Heimspiele.
Das erste Bundesliga-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München reicht bis ins Jahr 1965 zurück. Zu dieser Zeit gewannen die Münchner im damaligen Neckarstadion mit 1:0. Am kommenden Samstag ist der Rekordmeister erneut zu Gast, diesmal möchte der VfB als Sieger vom Platz gehen. Zeit, auf drei der aus unserer Sicht wichtigsten und spektakulärsten Punktgewinne der Weiß-Roten gegen die Bayern vor heimischer Kulisse zurückzublicken.