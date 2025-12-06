Vor Duell mit dem FC Bayern: Das sind die 3 spektakulärsten VfB-Heimspiele des Südgipfels

Der Südschlager zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern ist ein Traditionsduell. Wir blicken auf die aus unserer Sicht spektakulärsten Heimspiele.

Das erste Bundesliga-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München reicht bis ins Jahr 1965 zurück. Zu dieser Zeit gewannen die Münchner im damaligen Neckarstadion mit 1:0. Am kommenden Samstag ist der Rekordmeister erneut zu Gast, diesmal möchte der VfB als Sieger vom Platz gehen. Zeit, auf drei der aus unserer Sicht wichtigsten und spektakulärsten Punktgewinne der Weiß-Roten gegen die Bayern vor heimischer Kulisse zurückzublicken.

6. August 1977: Der frisch aufgestiegene VfB Stuttgart empfängt mit Dieter Hoeneß den FC Bayern München mit dessen Bruder Uli zum 1. Spieltag der Bundesligasaison 1977/78. Der 20 Jahre junge Hansi Müller verwandelt nach etwas mehr als einer Viertelstunde den ersten Elfmeter, Markus Elmer erhöht sogar auf 2:0 für die Cannstatter. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff gleicht der FC Bayern durch Tore von Norbert Janzon und Gerd Müller aus. Hansi Müller verwandelt in der zweiten Halbzeit zwar auch den zweiten Stuttgarter Elfmeter, Gerd Müller kontert in Minute 89 allerdings erneut und bringt dem FC Bayern den 3:3-Ausgleichstreffer. Die VfB-Spieler wirken danach zwar enttäuscht, mit einem Punktgewinn war vor der Partie aber nicht zwingend zu rechnen.

14. November 1987: Am 16. Spieltag der Saison 1987/88 steht das Aufeinandertreffen unter anderen Vorzeichen. Die Münchner gastieren als Tabellenzweiter bei den fünftplatzierten Stuttgartern. Und geraten nach 18 Minuten durch einen wunderbaren Fallrückzieher – der Treffer wurde später zum Tor des Jahres ernannt – von Jürgen Klinsmann im Trikot des VfB in Rückstand. Fritz Walter (nicht zu verwechseln mit dem Weltmeister von 1954) erhöht in der 71. Minute auf 2:0, Jürgen Hartmann legt in Minute 90 sogar noch den dritten Treffer nach. Bis heute bleibt das 3:0 einer der höchsten Heimsiege des VfB gegen die Bayern.

21. April 2007: Der vielleicht wichtigste Sieg auf eigenem Rasen gegen die Bayern, das 2:0 am 30. Spieltag der Saison 2006/2007. Der brasilianische Stürmer Cacau entscheidet die Partie gegen den Rekordmeister mit seinem Doppelschlag in Minute 23 und 25 – der VfB gewinnt völlig verdient. Die Stuttgarter zerstören die Münchner Hoffnung auf den Meistertitel und wahren die eigene. Und tatsächlich zieht der VfB an den letzten vier Spieltagen am SV Werder Bremen und dem FC Schalke 04 vorbei auf Platz eins. Der VfB Stuttgart wird unter Armin Veh Deutscher Meister!

Am Samstag würden sich die VfB-Fans über einen ähnlichen Sieg freuen. Denn der FC Bayern dürfte aktuell wohl nur schwer zu schlagen sein. Ein oder sogar drei Punkte wären im Kampf um die Champions-League-Plätze deshalb Gold wert.