Das 79. Filmfestival in Cannes steht kurz bevor - und die ersten prominenten Gäste sind bereits an der Côte d'Azur angekommen. Heidi Klum, Demi Moore, Elijah Wood und weitere Stars zeigten sich am Flughafen in Nizza noch in lässigen Reise-Looks, bevor auf dem roten Teppich die große Abendrobe folgt.

Kurz vor dem offiziellen Auftakt der 79. Filmfestspiele von Cannes hat die Stargäste-Karawane an der Côte d'Azur Fahrt aufgenommen. Am Montag wurden bereits Demi Moore (63), Heidi Klum (52), Elijah Wood (45) und weitere prominente Gäste am Flughafen in Nizza sowie auf dem Weg zu ihren Hotels von Fotografen festgehalten. Die Eröffnungszeremonie findet am Dienstagabend statt, das Festival läuft bis zum 23. Mai.

Hündchen Fritz begleitet Heidi Klum Heidi Klum hatte einmal mehr ihren neuen Hund Fritz dabei - auf Krücken war sie nicht angewiesen. Bei einem Werbeshooting in Barcelona war sie wenige Tage zuvor unglücklich umgeknickt und hatte sich einen Muskelfaserriss am Fuß zugezogen. In ihrer Instagram-Story zeigte sie, wie sie den Fuß im Hotel in Cannes mit Kühlpads behandelte.

Eine zentrale Rolle übernimmt in diesem Jahr Demi Moore in Cannes. Die Schauspielerin gehört der Hauptjury an, die unter dem Vorsitz des südkoreanischen Regisseurs Park Chan-Wook über die im offiziellen Wettbewerb laufenden Filme entscheidet. Nach ihrer Landung zeigte sie sich entspannt mit Sonnenbrille, beigefarbener Jacke und schwarzer Hose.

Elijah Wood überreicht Peter Jackson die Ehrenpalme

Elijah Wood landete in Begleitung seiner Ehefrau Mette-Marie Kongsved am Flughafen Nizza. Der "Herr der Ringe"-Star hat ebenfalls einen besonderen Auftrag: Bei der Eröffnungszeremonie soll er Peter Jackson (64), Regisseur der "Herr der Ringe"-Filmtrilogie, die Ehrenpalme überreichen. Mit der Auszeichnung würdigen die Festspiele das Lebenswerk des neuseeländischen Filmemachers.

Auch der französische Schauspieler Lucas Bravo (37), Star der Netflix-Serie "Emily in Paris", ist bereits angekommen. Nathan Mitchell (38) aus der Amazon-Prime-Serie "The Boys" wurde ebenfalls schon gesichtet.

Lena Gercke ist schon aufgeregt

Lena Gercke (38), Heidi Klums erste "GNTM"-Siegerin, gehört seit Jahren zu den Stammgästen in Cannes. Wie sie via Instagram bekundete, gehört das Festival zu ihren absoluten Lieblingsterminen im Jahr. In einem Posting zeigte sie am Montag ihre Looks der vergangenen Jahre und betonte, sie habe "Excitement Level 1000". Vor dem glamourösen Spektakel stand aber noch ein privater Höhepunkt an: Gestern wurde die Küche für ihr neues Haus geliefert.

Die offizielle Eröffnung findet am Dienstagabend im Grand Théâtre Lumière statt. Bis zum 23. Mai werden zahlreiche weitere Stars in dem südfranzösischen Küstenort erwartet.