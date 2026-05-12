Das 79. Filmfestival in Cannes steht kurz bevor - und die ersten prominenten Gäste sind bereits an der Côte d'Azur angekommen. Heidi Klum, Demi Moore, Elijah Wood und weitere Stars zeigten sich am Flughafen in Nizza noch in lässigen Reise-Looks, bevor auf dem roten Teppich die große Abendrobe folgt.
Kurz vor dem offiziellen Auftakt der 79. Filmfestspiele von Cannes hat die Stargäste-Karawane an der Côte d'Azur Fahrt aufgenommen. Am Montag wurden bereits Demi Moore (63), Heidi Klum (52), Elijah Wood (45) und weitere prominente Gäste am Flughafen in Nizza sowie auf dem Weg zu ihren Hotels von Fotografen festgehalten. Die Eröffnungszeremonie findet am Dienstagabend statt, das Festival läuft bis zum 23. Mai.