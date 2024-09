Fußball-Superstar Christiano Ronaldo hat nach eigenen Angaben die Grenze von zusammengerechnet einer Milliarde Follower in den sozialen Netzwerken geknackt. „Wir haben Geschichte geschrieben“, postete der 39 Jahre alte Portugiese unter anderem bei Instagram, X, Facebook und Kuaishou.

Auch die Spieler des VfB Stuttgart sind mit wenigen Ausnahmen in den sozialen Netzwerken unterwegs und teilen teils private Einblicke mit ihren Followern. Doch wer ist der Instagram-Follower-König bei der Mannschaft mit dem Brustring? Auf Platz eins mit großem Abstand liegt Neuzugang El Bilal Touré – Rund 1,5 Millionen Menschen folgen dem malisischen Fußballprofi, der im vergangenen Jahr mit Atlanta Bergamo die Europa League gewann. Der 22-Jährige hat damit fast drei Mal so viele Follower wie der Instagram-Account des VfB (586.000).

Mit weitem Abstand folgt auf Platz zwei Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt. Dem Nationalspieler folgen 185.000 Menschen bei Instagram. Auch dank der Teilnahme an der Europameisterschaft im eigenen Land konnte der 27-Jährige weiter an Followern gewinnen. In seinem Profil teilt Mittelstädt auch sehr persönliche Momente. Unter anderem die Verlobung mit seiner Partnerin Lea Prinz, die mit über 90.000 Followern ebenfalls erfolgreich in den sozialen Medien unterwegs ist.

Nach seiner schweren Verletzung hat Dan-Axel Zagadou im Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern sein Comeback gefeiert. Im VfB-Instagram-Ranking grüßt der Innenverteidiger derweil von Platz drei. Seinen letzten Beitrag postete Zagadou von der Japan-Reise des VfB vor wenigen Wochen.

Auf Platz vier in der internen Rangliste folgt ein weiterer Neuzugang: Frans Krätzig folgen rund 132.000 Menschen auf Instagram. Der Leihgabe des FC Bayern München gelangen zuletzt beim 10:1-Kantersieg der deutschen U21 gegen Estland zwei Torvorlagen. In der Bundesliga wurde das Talent beim Auswärtsspiel beim SC Freiburg in der 57. Minute eingewechselt.

Mit Ermedin Demirovic befindet sich ein weiterer Neuzugang in den Top Five der Instagram-Rangliste. Rund 78.000 Menschen folgen dem 26-Jährigen. Zuletzt postete der Stürmer des VfB ein Jubelbild von seinem Treffer für die Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas gegen die Niederlande.

Auf Platz sechs befindet sich ein weiterer Nationalspieler: Chris Führich. Dem 26-Jährigen folgen auf Instagram 71.500 Fans.

Den siebten Platz nimmt Ameen Al-Dakhil ein. Der Neuzugang vom FC Burnley hat fast 70.000 Follower bei Instagram. Nick Woltemade (60.800), der Franzose Enzo Millot (60.500) und Neu-Nationalspieler Angelo Stiller (57.200) komplettieren die Top Ten.

Publikumsliebling Deniz Undav ist im Übrigen nicht in den sozialen Medien zu finden. „Ich habe gar kein Social Media. Auch beim VfB bin ich da einer der ganz wenigen. Schon bevor es so gut gelaufen ist hier, haben mich viele Anfragen über Insta genervt, von Leuten, die auf einmal nach zehn, 15 Jahren wiederkamen und sagten: „Bruder, wie geht’s, hast du Tickets? Gibst du mir dein Trikot?“, sagte er in einem Interview mit SportBild.