Von Stuttgart bis Esslingen: Wann die großen Weihnachtsmärkte starten

Bald öffnen in Stuttgart und der Region wieder die Weihnachtsmärkte. Ab wann die Besucher über die Märkte in Esslingen, Schorndorf oder Ludwigsburg schlendern können, lesen Sie hier.

Nur noch wenige Wochen dann startet wieder die Adventszeit. Und mit der Adventszeit verbinden viele Menschen auch gemütliche Besuche auf den Weihnachtsmärkten der Region. Die Auswahl ist groß. Neben dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart, sind auch die Märkte in Esslingen oder Ludwigsburg bei Einheimischen und Touristen sehr beliebt.

Wann die Weihnachtsmärkte in und um Stuttgart ihre Tore öffnen, haben wir für Sie aufgeschrieben.

Stuttgart

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt startet am Mittwoch, den 27. November. Die Eröffnung findet um 18 Uhr im Innenhof des Alten Schlosses statt. Eine Stunde vorher öffnen die Buden. Der Weihnachtsmarkt hat zwischen Sonntag und Donnerstag von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Freitag und Samstag können Besucher eine Stunde länger Glühwein trinken. Der Wintertraum auf dem Stuttgarter Schlossplatz öffnet im Übrigen bereits am 20. November.

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt startet am 27. November. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Esslingen

In Esslingen startet der beliebte Mittelalter- und Weihnachtsmarkt am 26. November. 180 Stände und rund 5000 kulturelle Programmpunkte erwarten die Besucher bis zum 22. Dezember. Am Eröffnungstag beginnt der Verkauf um 16 Uhr. Die offizielle Eröffnung findet eine Stunde später statt. Der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt ist täglich von 11 bis 20.30 geöffnet. An Freitagen und Samstagen kann man bis 21.30 Uhr über den Markt schlendern.

Der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt ist sehr beliebt. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Ludwigsburg

Auch der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt eröffnet am 26. November. Bis zum 22. Dezember können die Besucher täglich von 11 bis 21 Uhr an den dekorierten Buden Weihnachtsgeschenke kaufen, eine Wurst essen oder einen heißen Glühwein trinken. Rund 160 Aussteller werden in diesem Jahr auf dem Marktplatz erwartet.

Der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt startet am 26. November. Foto: imago stock&people/imago stock&people

Schorndorf

Der Schorndorfer Weihnachtsmarkt öffnet bereits am 23. November. Von 11 bis 21 Uhr hat er täglich im Herzen der Stadt für die Besucher geöffnet. „Für knapp vier Wochen zieht der Marktplatz sein weihnachtliches Kostüm an und lädt zu warmen Getränken, leckeren Speisen und tollen Geschenk-Inspirationen ein“, heißt es auf der Homepage der Stadt.

Auch in Schorndorf wird es bald wieder weihnachtlich zugehen. Foto: www.imago-images.de/xWirestockx via imago-images.de

Waiblingen

In Waiblingen eröffnet der Weihnachtsmarkt am 28. November. Bis zum 18. Dezember können sich die Besucher auf dem Marktplatz in den weihnachtlichen Trubel stürzen. Zwischen Sonntag und Donnerstag hat der Markt von 12 bis 20.30 Uhr geöffnet – am Freitag und Samstag dürfen die Buden bis 22 Uhr Punsch oder andere Leckereien verkaufen. Neben Bühnenprogramm wird es für Kinder auch ein Puppentheater oder Kinderkarussell geben.

Ravennaschlucht

Ein beliebtes winterliches Ausflugsziel ist auch der spektakuläre Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht in Breitnau. Besonders der Blick auf das 40 Meter hohe Eisenbahn-Viadukt der Höllentalbahn macht den Markt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald einzigartig. In diesem Jahr hat er an den Freitagen 22.11. / 29.11. / 06.12. / 13.12. von 15 bis 21 Uhr geöffnet. An den Samstagen 23.11. / 30.11. / 07.12. / 14.12 können Besucher zwischen 14 Uhr und 22 Uhr den Ausblick bei einem heißen Punsch oder Glühwein genießen. An den Sonntagen 01.12. / 08.12. / 15.12. ist der Weihnachtsmarkt zwischen 14 und 20 Uhr geöffnet. Der Weihnachtsmarkt kostet Eintritt.

Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht ist mittlerweile ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: www.imago-images.de/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Pforzheim

In Pforzheim öffnen der Mittelaltermarkt und der Weihnachtsmarkt am 25. November ihre Tore. Geöffnet sind die beiden Märkte in der Pforzheimer Innenstadt täglich von 11 bis 20 Uhr. Rund 50 Stände werden in diesem Jahr vor Ort sein. Der Goldene Weihnachtsmarkt endet am 22. Dezember – der Mittelaltermarkt im Blumenhof wird bis zum 30. Dezember geöffnet sein.