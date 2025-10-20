Von Porsche bis Leiters: Der neue Porsche-Chef und seine Vorgänger – die Fotos der Mächtigen

Der neue Porsche-Chef und seine Vorgänger – die Fotos der Mächtigen

12 Michael Leiters wird Anfang 2026 neue Vorstandschef bei Porsche. Der promovierte Maschinenbau-Ingenieur aus Essen hat eine Vorgeschichte bei Porsche, diente dort unter anderem als rechte Hand von Wendelin Wiedeking und war für die SUV-Modelle Cayenne und Macan verantwortlich. Danach war er als Technikvorstand bei Ferrari und CEO bei McLaren tätig. Foto: Porsche AG

Die Geschichte der Firma Porsche begann 1931 n einem Konstruktionsbüro in der Stuttgarter Innenstadt. Unser Fotoalbum zeigt die bisherigen Chefs und den neuen, der 2026 übernimmt.











Porsche hat im Jahr 2023 den 75. Jahrestag der Sportwagenproduktion unter eigenem Namen gefeiert. 1948 hat Ferry Porsche mit dem 356 „Nr. 1“ Roadster den Grundstein für die Marke gelegt, die heute zu den ertragreichsten Autoherstellern der Welt gehört. Die Ursprünge des Unternehmens aber liegen noch weiter zurück. Es begann mit der Gründung eines Konstruktionsbüros in der Stuttgarter Kronenstraße, das Ferdinand Porsche, Ferrys Vater, am 25. April 1931 ins Handelsregister eintragen ließ.