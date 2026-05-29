Von König Charles neu gestaltet: Venus Garden in Windsor öffnet

Bei Schloss Windsor öffnet im Sommer ein Garten, den König Charles III. nach eigenen Plänen umgestalten ließ: Der frühere East Terrace Garden heißt nun Venus Garden und ist einem astronomischen Vorbild nachempfunden.
Schloss Windsor öffnet in diesem Sommer einen neu gestalteten Garten für Besucher. Die Anlage unterhalb der östlichen Schlossfassade wurde nach Plänen von König Charles III. (77) überarbeitet und ist vom 16. Juli bis zum 13. September Teil des regulären Besucherrundgangs. Der frühere East Terrace Garden trägt nun den Namen Venus Garden.