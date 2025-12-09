Von Döner bis Mode: Was Lukas Podolski neben dem Platz so treibt

Er ist weit mehr als ein Fußballstar: Lukas Podolski ist in den vergangenen Jahren unter anderem auch das Gesicht einer Dönerkette geworden. Das ist der Geschäftsmann Poldi.
Schon als Kind hat Lukas Podolski (40) seine Liebe zum Fußball entdeckt. Der Weltmeister von 2014 stand unter anderem für den 1. FC Köln, den FC Bayern München und den FC Arsenal in seiner langen Sportkarriere auf dem Platz. Seit einigen Jahren ist er bei Górnik Zabrze. Wenn er nicht gerade auf dem Platz steht, hat Podolski auch als Geschäftsmann viel zu tun. Seine bekanntesten Unternehmungen...