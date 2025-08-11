Von der Burg zum Flughafen: Ballonfahrt zeigt Esslingen außergewöhnlich aus der Luft

Eine besondere Ballonfahrt ist am Sonntag auf der Esslinger Burg gestartet. Hier gibt es die schönsten Impressionen in Bildern und Video.
Der Ballonfahrer Martin Binder steht sonntagabends um 18 Uhr mit in die Hüften gestemmten Armen auf einer Wiese des äußeren Burgmauerrings in Esslingen und beobachtet den Himmel. Der Platz sei eng genug für den Start, „der Wind ist etwas böig durch die Sonne“, erklärt er. Die sechs Gewinner, die im Rahmen des Estivals an einer Verlosung der Mineralbrunnen Teinach GmbH teilgenommen haben, stehen etwas abseits und warten. Das Esslinger Stadtmarketing schenkt noch ein Gläschen Sekt für die Nerven aus. Höhenangst habe die 61-jährige Ulrike Zondler keine, nervös sei sie trotzdem. „Es ist die Ungewissheit, weil man nicht weiß, was passiert“, sagt sie. Ihr Mann Michael (64) sei ganz entspannt, das zweite Gläschen Sekt gegen die Angst nimmt er trotzdem.