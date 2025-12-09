Von Amazon bis Zalando: Last Minute bestellen? So kommen die Geschenke noch rechtzeitig

Es ist höchste Zeit, die Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Wer noch Pakete versenden muss, oder im Internet Geschenke bestellt, sollte sich sputen. Hier die Bestellfristen bekannter Händler und Paketdienste in Deutschland.
Gedränge und lange Kassenschlangen in der Stadt sorgen für Stress vor Weihnachten. Häufig ist es deutlich komfortabler, die Weihnachtsgeschenke einfach online zu bestellen. Bei den Paketdiensten und großen Online-Händlern herrscht jedoch ebenso Ausnahmezustand vor Weihnachten. Dies sind die Fristen bei den bekanntesten Händlern und Paketdienstleistern in Deutschland. Wer sich an die Termine hält, sollte das Geschenk noch rechtzeitig verschicken können oder unterm Christbaum liegen haben.