Von Amazon bis Zalando: Last Minute bestellen? So kommen die Geschenke noch rechtzeitig

Es ist höchste Zeit, die Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Wer noch Pakete versenden muss, oder im Internet Geschenke bestellt, sollte sich sputen. Hier die Bestellfristen bekannter Händler und Paketdienste in Deutschland.

Gedränge und lange Kassenschlangen in der Stadt sorgen für Stress vor Weihnachten. Häufig ist es deutlich komfortabler, die Weihnachtsgeschenke einfach online zu bestellen. Bei den Paketdiensten und großen Online-Händlern herrscht jedoch ebenso Ausnahmezustand vor Weihnachten. Dies sind die Fristen bei den bekanntesten Händlern und Paketdienstleistern in Deutschland. Wer sich an die Termine hält, sollte das Geschenk noch rechtzeitig verschicken können oder unterm Christbaum liegen haben.

Bei der Bestellung von Geschenken vor Weihnachten gilt grundsätzlich: Die Artikel müssen lieferbar sein. Sonderversandformen, darunter etwa Express-Lieferungen, sind in der Regel teurer als der Standardversand. Da es durch die hohe Nachfrage und womöglich schlechte Witterungsbedingungen zu Verzögerungen kommen kann, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher so früh wie möglich bestellen oder die Weihnachtspost verschicken.

Eine der ersten Anlaufstellen rund um Weihnachten dürfte für viele Verbraucherinnen und Verbraucher wieder Amazon sein. Auf den Seiten der Produkte sind voraussichtliche Lieferzeitangaben vermerkt. Wenn Kundinnen und Kunden "einen Artikel bis zu einem bestimmten Datum benötigen, empfehlen wir, sich vor dem Kauf auf der Produktdetailseite über die Lieferzeitangabe zu informieren", teilt ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage mit. "Wir kennzeichnen Produkte, die rechtzeitig zum Fest geliefert werden können, mit dem Label 'Wird vor Weihnachten geliefert'." Wenn es sich bei Verkäufern nicht um Amazon selbst, sondern um Drittanbieter, die Amazon als Marktplatz nutzen, handelt, sollten Kunden die Versandzeiten der Post- und Paketdienstleister berücksichtigen.

"Geschenke rechtzeitig bestellen", rät DHL auf seiner Webseite. Wer nicht zu Hause ist, kann auch einen Ablageort bestimmen oder an eine Packstation liefern lassen. Als spätesten Abgabetermin für innerdeutsche Weihnachtspakete und -päckchen ist der 20. Dezember 2025 angegeben. Express-Sendungen sind demnach auch am 22. Dezember "bis zur jeweiligen Versandschlusszeit" noch möglich. Der späteste Einwurftermin für Weihnachtsbriefe ist der 20. Dezember - natürlich vor der Leerung des jeweiligen Briefkastens. Als Stichtag für einen Paketversand in Nachbarländer ist der 15. Dezember gelistet - in weitere europäische Länder der 11. Dezember.

DPD

Beim Dienstleister DPD ist in einer Mitteilung als letzter "regulärer und verbindlicher Zustelltag" vor Weihnachten der 23. Dezember vermerkt. Damit ein Paket per Standardversand auch ankommt, muss es demnach bis spätestens 19. Dezember aufgegeben werden. Für Express- und Priority-Versand wird als letzter Abgabetermin der 23. Dezember genannt. Bei internationalen Paketen ist der 17. Dezember als spätester Termin aufgeführt. Für alle Varianten gilt, dass das Paket bis 12:00 Uhr mittags in einem Paketshop abgegeben werden sollte.

GLS Germany

Auch der Paketdienstleister GLS Germany ist schon vor Wochen in seine "Peak Season" gestartet. In der Hochsaison vor Weihnachten rechne man laut einer Pressemitteilung mit deutlich mehr als einer Million Pakete, die am Tag transportiert werden. Innerhalb Deutschlands sollten Pakete demnach spätestens bis 19. Dezember aufgegeben werden. Für Nachbarländer liegt der Stichtag am 18. Dezember, für weitere EU-Länder am 17. Dezember und für weltweite Lieferungen am 15. Dezember - jeweils bis 12:00 Uhr mittags.

Hermes

Bei Hermes gibt es ebenso eine Übersichtsseite für Last-Minute-Weihnachtspakete. Der Dienstleister garantiert innerhalb Deutschlands einen ersten Zustellversuch bis Heiligabend, wenn Päckchen und Pakete bis zum 19. Dezember um 12:00 Uhr in einem der Paketshops abgegeben werden. Für Abholungen an der heimischen Haustüre wird in der "Zusage für Weihnachten 2025" ebenfalls der 19. Dezember genannt. Unterschiedlichste Termine gelten für Sendungen ins Ausland - darunter beispielsweise der 11. Dezember für Bulgarien und Estland, der 12. Dezember für Belgien und Dänemark oder auch der 15. Dezember für die Niederlande.

Ikea

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten bis Heiligabend Ikea-Pakete, die mindestens eine Woche zuvor bestellt wurden, erhalten. Kundinnen und Kunden "können sich in diesem Jahr über eine Lieferung bis zum 24. Dezember freuen, insofern sie ihre Paketbestellungen vor dem 17. Dezember tätigen", bestätigt eine Sprecherin des Möbelriesen auf Anfrage. Darunter fallen demnach die Optionen Paketlieferung bis 16 Kilo und bis 30 Kilo bei Abmessungen von jeweils bis zu 60 x 60 x 120 Zentimetern. Ikea bietet zudem einen "Click & Collect"-Service. Die Kundschaft kann die Ware online bestellen und diese dann in einem der Einrichtungshäuser zu einem gewünschten Datum abholen. Das Angebot kostet allerdings bei Bestellungen unter 50 Euro knapp fünf Euro Gebühr - oder 25 Euro, sollte die Ware an eine Ikea-Abholstation geliefert werden.

MediaMarkt und Saturn

MediaMarkt und Saturn bieten in ihren Online-Shops erneut das "Unterm Baum Versprechen", damit "die Bestellungen pünktlich unter dem Christbaum liegen", bestätigt die Elektrofachmarktkette auf Anfrage. Als Bestellfrist wird für Paketware der 21. Dezember um 23:59 Uhr angegeben. Sperrgut-Artikel sollten bis zum 17. Dezember um 23:59 Uhr bestellt werden. Für Großgeräte ohne zusätzlichen Service gilt der 18. Dezember um 18:00 Uhr, bei Großgeräten mit Komfort-Service (also dem Anschluss vor Ort) der 17. Dezember um 23:59 Uhr und bei Großgeräten mit Einbauservice, Side-by-Side-Kühlschränken oder Inselbelieferung der 15. Dezember um 23:59 Uhr. Bestellungen mit Finanzierung oder Vorkasse sind ausgenommen.

Otto

Bei Otto unterscheiden sich die Bestellfristen vor Weihnachten je nach Artikel und Versandart. "Damit die Pakete vom Händler Otto rechtzeitig 'unterm Baum' landen, müssen lieferbare Artikel bis spätestens 22. Dezember, 23:30 Uhr bestellt werden", teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Die Lieferfristen können dabei natürlich "je nach Artikel und Versandart variieren - hier gibt die Angabe zur Lieferfrist auf der Artikeldetailseite Aufschluss".

Damit die Weihnachtsgeschenke rechtzeitig zu Heiligabend ankommen, können Kundinnen und Kunden innerhalb Deutschlands "über den Standardversand noch bis Donnerstag, 18. Dezember um 23:00 Uhr, bei Zalando bestellen", bestätigt der Modehändler auf Nachfrage. "Per Expressversand können pünktlich bis Weihnachten alle Bestellungen zugestellt werden, die bis Montag, 22. Dezember um 12:30 Uhr, bei uns eingehen. Bei Bestellungen für unseren Shopping-Club 'Lounge by Zalando' müssen Kundinnen und Kunden etwas früher dran sein: Diese sollten bis Montag, 15. Dezember um 00:30 Uhr bei uns eingehen, damit die Pakete pünktlich zum Weihnachtsfest ankommen." Schlechte Witterungsbedingungen könnten die Lieferzeiten beeinflussen, darüber wolle man die Kundschaft allerdings "selbstverständlich" informieren, wenn dies der Fall sein sollte.