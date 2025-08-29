Vom VfB zu Newcastle United: Das sagt der FC Bayern zum Woltemade-Wechsel

Der anstehende Transfer von Nick Woltemade nach Newcastle ist auch ein Signal an die Bayern und die Bundesliga. Was Münchens Sportdirektor Freund dazu sagt.
Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern München sieht den bevorstehenden Wechsel von Nick Woltemade nach England als weiteres Signal für die unterschiedlichen Kräfteverhältnisse im europäischen Fußball. Auch der deutsche Meister hatte sich intensiv um den 23-jährigen Shootingstar des VfB Stuttgart bemüht. Der steht nun aber vor einem Transfer für bis zu 90 Millionen Euro zu Newcastle United.