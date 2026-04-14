Er ist Kult-Snack und mittlerweile Projektionsfläche für immer wildere Ideen: Vom Döner-Croissant über Spargel im Fladenbrot bis hin zum Schoko- oder Erdbeer-Döner zeigt sich, wie experimentierfreudig Deutschlands Imbisskultur geworden ist.
Wie schnell aus einer Idee ein echter Food-Hype entstehen kann, hat am Wochenende Lidl in Berlin gezeigt. Was zunächst als Aprilscherz begann, entwickelte sich innerhalb weniger Tage zu einem realen Streetfood-Ereignis. Nachdem ein Social-Media-Post zum Döner-Croissant mit zehntausenden Likes und Kommentaren auf starke Resonanz gestoßen war, setzte die Supermarkt-Kette die Idee zusammen mit MuCa Kebap in Berlin-Kreuzberg tatsächlich um. Am Samstag, dem 11. April, wurden dort die ersten 1.000 Kundinnen und Kunden mit einem gratis Döner-Croissant versorgt. Es bildeten sich lange Schlangen, zeitweise warteten hunderte Menschen auf eines der limitierten Exemplare.