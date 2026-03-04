Vom Derblecken zum Steckerlfischfiasko: Stephan Zinners bayerisches Superjahr startet am Nockherberg

Premiere am Nockherberg, ein neuer "Polizeiruf", der Serienhit "Himmel, Herrgott, Sakrament" und der zehnte Eberhofer-Film "Steckerlfischfiasko": 2026 wird zum großen Zinner-Jahr. Für Fans geht es nach der Fastenpredigt Schlag auf Schlag weiter - bis ins Kino.
Es wird ernst - und lustig zugleich - auf dem Münchner Nockherberg. Wenn am heutigen Mittwoch die Starkbierprobe beginnt, steht erstmals Stephan Zinner (51) als Fastenprediger am Rednerpult und liest den Politikerinnen und Politikern im Saal die Leviten. Der Bayerische Rundfunk überträgt das Derblecken am 4. März ab 19 Uhr live im BR Fernsehen, im Hörfunk bei BR Heimat und in der ARD Mediathek.