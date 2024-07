Volleyball Zweite Liga Pro: Blaubären aus Flacht denken an die Bundesliga

1 Blaubären sind in Mode: Neuzugang Britta Schammer (li.) präsentiert das neue Heim- und Kapitänin Julia Cedeno das neue Auswärtstrikot des Volleyball-Teams. Foto: Andreas Gorr

Die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Flacht machen ihre erste Aufwartung der Saison an der ehemaligen Rennstrecke. Und sie haben viel vor in der Zukunft – Bundesliga-Aufstieg inklusive .











Link kopiert



An den Wänden hängen Fotos mit Rennautos und Renn-Motorrädern aus den 1960er-Jahren. Und Bilder mit Menschen, die einen Siegerpokal stemmen oder einen Siegerkranz um den Hals tragen. Hier ist der Motorsport zu Hause, was nicht verwundert im Kulinarium an der Glems – das Restaurant liegt direkt an der ehemaligen Solitude-Rennstrecke.