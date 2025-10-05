Volleyball-Vorbereitungsturnier: Allianz MTV Stuttgart verliert Finale – und gewinnt wichtige Erkenntnisse

Beim Hummel-Cup vor eigenem Publikum unterliegen die Stuttgarter Bundesliga-Volleyballerinnen dem Triple-Sieger aus der Schweiz – sie wissen nun, dass es noch viel zu tun gibt.
Wer als Volleyball-Bundesligist am Ende einer guten Vorbereitungsphase ein letztes Turnier vor eigenem Publikum spielt, der will dieses auch gewinnen. Das hat Allianz MTV Stuttgart nicht geschafft. Im Finale des Hummel-Cups gab es in der Scharrena eine 1:3-Niederlage gegen Viteos NUC aus Neuchatel in der Schweiz, nach der Trainer Konstantin Bitter alles andere als zufrieden war. Der Trainer der Stuttgarter Volleyballerinnen sagte aber auch: „Es ist eine gute Standortbestimmung gewesen – wir haben gesehen, dass wir noch sehr viel arbeiten müssen.“