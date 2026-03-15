Volleyball TSV Flacht: Blaubären holen Punkt in Dresden – und sind bester Bundesliga-Neuling

Volleyball-Bundesligist TSV Flacht gelingt mit einer knappen 2:3-Niederlage beim Topteam Dresdner SC ein unerwarteter Punktgewinn – damit sind die Blaubären bester Aufsteiger.
Manchmal steckt auch in der Niederlage ein Erfolg: Die Binder Blaubären haben in der Bundesliga beim Topteam Dresdner SC vor 2600 Zuschauern zwar mit 2:3 (23:25, 18:25, 25:22, 25:23, 11:15) verloren, doch mit diesem einen ergatterten Punkt überholte der TSV Flacht die Skurios Volleys Borken und schließt die Hauptrunde als bester der drei Aufsteiger ab. „Die Mannschaft hat ihre Aufgaben sehr gut erfüllt“, sagte Trainer Manuel Hartmann.