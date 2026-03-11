Volleyball-Trainer des TSV Flacht: Blaubär Jonathan Zuber und die alte Liebe zum Fußball

Seit Jahresbeginn läuft der ehemalige Volleyballer für die Fußballer des TSV Flacht in der Kreisliga A auf. Nach langer Pause steigt er wieder ein und überzeugt die Verantwortlichen.
Es ist eine Rückkehr in doppelter Hinsicht. Jonathan Zuber lernte das Fußballspielen bei den A-Junioren der SKV Rutesheim, in den Annalen steht ein Bezirksliga-Kurzeinsatz für die zweite Mannschaft in der Saison 2016/17. Dort spielten in Jonas Arcalean (Lok Leipzig/Regionalliga) und Daniel Elfadli (Hamburger SV/Bundesliga) auch zwei Akteure, die es zu Höherem brachten. Für Jonathan Zuber ging die Fußball-Reise jedoch erstmal nicht weiter.