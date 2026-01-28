Volleyball Regionalliga: Warum Rika Wiedemann in neuer Rolle überzeugt

Nach zwei schmerzhaften Abgängen bei den TSF Ditzingen wurde die 26-Jährige von der Außenangreiferin zur Zuspielerin umfunktioniert – das funktioniert aus mehreren Gründen.
Es ist nicht unüblich, dass im Volleyball umgeschult wird – vom Außenangriff zum Libero oder zum Zuspieler, das muss man leisten können. Als bei den Binder Blaubären TSV Flacht im Herbst 2024 Personalnot herrschte, wurde Außenangreiferin Johanna Resch zur Zuspielerin umgeschult. Denselben Weg hat im vergangenen Sommer Rika Wiedemann bei Regionalligist TSF Ditzingen eingeschlagen, der an diesem Sonntag (15 Uhr) den TV Rottenburg empfängt.