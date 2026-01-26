Volleyball in Stuttgart: Wie emotional wird die Rückkehr, Frau Timmerman und Frau Bongaerts?

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart trifft im CEV-Cup auf Galatasaray Istanbul und seine Ex-Spielerinnen Eline Timmerman und Britt Bongaerts – die großen Respekt haben.
Die Herausforderung für den Bundesliga-Spitzenreiter könnte größer kaum sein: Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale des CEV-Cups stehen sich die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart und Galatasaray Istanbul gegenüber. Das Hinspiel in der Türkei findet an diesem Dienstag (17.30 Uhr) statt, das zweite Duell am 4. Februar in der Scharrena. Auf die Rückkehr nach Stuttgart freuen sich zwei niederländische Stars ganz besonders: Zuspielerin Britt Bongaerts und Mittelblockerin Eline Timmermann triumphierten in der Saison 2023/24 mit dem MTV in der Meisterschaft, im Pokal und im Supercup.