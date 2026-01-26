Volleyball in Stuttgart: Wie emotional wird die Rückkehr, Frau Timmerman und Frau Bongaerts?

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart trifft im CEV-Cup auf Galatasaray Istanbul und seine Ex-Spielerinnen Eline Timmerman und Britt Bongaerts – die großen Respekt haben.

Die Herausforderung für den Bundesliga-Spitzenreiter könnte größer kaum sein: Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale des CEV-Cups stehen sich die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart und Galatasaray Istanbul gegenüber. Das Hinspiel in der Türkei findet an diesem Dienstag (17.30 Uhr) statt, das zweite Duell am 4. Februar in der Scharrena. Auf die Rückkehr nach Stuttgart freuen sich zwei niederländische Stars ganz besonders: Zuspielerin Britt Bongaerts und Mittelblockerin Eline Timmermann triumphierten in der Saison 2023/24 mit dem MTV in der Meisterschaft, im Pokal und im Supercup.

Frau Bongaerts und Frau Timmerman, Sie haben Stuttgart 2024 nach dem Gewinn des Triples verlassen. Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an diesen Moment zurückdenken?

Britt Bongaerts: Da kann ich für uns beide sprechen: In Stuttgart hat alles gepasst – Team, Verein, Stadt. Wir hatten eine wundervolle Zeit und haben eine der besten Saisons in unserer Karriere erlebt.

Titelsammlerinnen: Eline Timmerman (li.) und Britt Bongaerts hatten in Stuttgart eine höchst erfolgreiche Zeit. Foto: Baumann

Nach der es einen tränenreichen Abschied gab.

Eline Timmermann: Das stimmt. Wir brauchten einfach sportlich eine neue Herausforderung. Die türkische Liga gehört zu den zwei besten der Welt, der Wettbewerb findet nochmal auf einem ganz anderen Niveau statt. Es war Zeit für den nächsten Schritt.Britt Bongaerts: Nicht nur das sportliche Niveau ist in der Türkei wesentlich höher, auch die Volleyball-Kultur unterscheidet sich völlig zu Deutschland oder den Niederlanden. Es kommen enorm viele Zuschauer, wir sind teil eines Fußball-Clubs mit fanatischen Anhängern, jedes Spiel ist live im TV zu sehen. Wir genießen es sehr, hier zu spielen.

Wie lebt es sich in Istanbul?

Eline Timmerman: Sehr gut. Man kann viel unternehmen, alle Restaurants und Geschäfte haben sehr lange und auch an Sonntagen offen. Dazu kommt, dass wir beide gemeinsam hier sind. Es hilft natürlich, eine Freundin an seiner Seite zu haben. Alles läuft bestens.Britt Bongaerts: Bis auf den Verkehr – der ist schrecklich.

Warum?

Britt Bongaerts: Weil man nie weiß, was passiert. Manchmal brauche ich fünf Minuten in die Halle, manchmal fast eine Stunde. Der Verkehr ist völlig unberechenbar.

Britt Bongaerts im Trikot von Galatasaray Istanbul. Foto: Imago/ABACAPRESS

Wie fällt die sportliche Zwischenbilanz aus?

Britt Bongaerts: Wir waren im vergangenen Jahr unter den besten vier Teams in der Türkei, das ist unser Ziel gewesen. Und jetzt sind wir mittendrin in der Saison, in der noch viel möglich ist.

Was ist mit Ihrer persönlichen Situation – kommen Sie auf genügend Spielzeit?

Eline Timmerman: Unser Kader ist hochkarätig besetzt, die Ausländerregel erschwert die Situation. Wir rotieren viel, das ist natürlich eine Herausforderung.

Wie sieht die Ausländerbegrenzung in der türkischen Liga aus?

Britt Bongaerts: Pro Spiel dürfen fünf Ausländerinnen im Kader stehen, aber höchstens drei auf dem Feld – wir haben sieben im Team. Im Europacup ist es anders, da gibt es keine Beschränkungen.

Was bedeutet dies für Sie beide?

Eline Timmerman: Als ehrgeizige Volleyballerin will man natürlich immer spielen. Das ist bei Galatasaray nicht möglich – aber wir sind mit den Zeiten, die wir auf dem Feld stehen, zufrieden.

Starke Aufschlägerin: Eline Timmerman. Foto: Imago/Anadolu Agency

Als Sie im Sommer 2024 nach Istanbul kamen, war der frühere Stuttgarter Coach Guillermo Naranjo Hernandez Trainer von Galatasaray, ein Vierteljahr später kam es zur Trennung. Was ist passiert?

Eline Timmerman: Sein Abschied kam auch für uns überraschend – wir wissen bis heute nicht genau, was vorgefallen ist.Britt Bongaerts: Diese Trennung war sehr schade. Wir haben es geliebt, mit ihm zu arbeiten.

Am Ende der Saison hat Galatasaray den Sprung in die Königsklasse verpasst. War die Enttäuschung darüber groß?

Britt Bongaerts: Nein.

Nein?

Britt Bongaerts: Es ist in der Türkei enorm schwierig, unter die besten zwei zu kommen und sich so direkt für die Champions League zu qualifizieren, die Wildcard für den dritten Platz wird dann verkauft. Wir waren im Halbfinale der Play-offs und haben sehr gute Leistungen gezeigt, auf die wir stolz sein können.

Nun spielen Sie mit ihrem Team im CEV-Cup, der mit der Europa League im Fußball vergleichbar ist. Wie lautet die Vorgabe?

Eline Timmerman: Unser Hauptziel in dieser Saison ist, den CEV-Cup zu gewinnen.

Dafür muss in den Play-offs um den Einzug ins Viertelfinale Allianz MTV Stuttgart ausgeschaltet werden.

Britt Bongaerts: Was alles andere als einfach wird.

Warum?

Britt Bongaerts: In der Scharrena zu gewinnen, ist unglaublich schwer.Eline Timmermann: Die Zuschauer sind sehr nahe am Spielfeld, sorgen für eine fantastische Stimmung. Das ist schön, wenn man für Stuttgart spielt. Für den Gegner ist es eine große Herausforderung.

Freuen Sie sich trotzdem auf die Rückkehr nach Stuttgart?

Britt Bongaerts: Selbstverständlich! Wir hatten dort eine super Zeit – und jetzt sind wir beide wahnsinnig aufgeregt.Eline Timmerman: Es wird wunderbar, die ganzen Leute zu treffen, die wir kennengelernt haben.

Ist Galatasaray in diesem Duell der klare Favorit?

Eline Timmerman: Das würde ich so auf keinen Fall sagen. Wir haben einige Verletzte, zudem sind die Stuttgarterinnen ein sehr starkes Team, wie sie nicht zuletzt im Achtelfinale beim 3:0-Heimsieg gegen THY Istanbul gezeigt haben. In der Scharrena müssen wir erstmal bestehen.

Wie beurteilen Sie, was seit Ihrem Abschied in Stuttgart passiert ist?

Britt Bongaerts: Es ist sehr schwierig, im Ausland die Bundesliga zu verfolgen – es ist kaum etwas zu sehen. Wir wissen, dass deutsche Teams immer sehr diszipliniert und sehr schnell spielen. Und wir wissen, dass Allianz MTV Stuttgart in der Bundesliga und im Pokal alles gewonnen und dabei erst zwei Sätze abgegeben hat. Das ist schon beeindruckend.

Vom Triple-Team 2024 ist nur noch Trainer Konstantin Bitter übrig, keine einzige Spielerin mehr. Wen kennen Sie von der neuen Stuttgarter Mannschaft?

Eline Timmerman: Niemanden sonderlich gut. Zusammengespielt haben wir mit keiner der aktuellen Stuttgarterinnen, nur gegen sie.

Ist es im Volleyball normal, dass nach eineinhalb Jahren von einer solchen Erfolgsmannschaft nichts mehr übrig ist?

Britt Bongaerts: Ja – zumal in Stuttgart ja zwei Dinge zusammenkamen.

Welche?

Britt Bongaerts: Einerseits haben Spielerinnen herausragende Leistungen gezeigt und gute Angebote aus dem Ausland erhalten. Und andererseits haben 2025 Krystal Rivers, Roosa Koskelo und Maria Segura aufgehört, die nun wirklich Vereinstreue bewiesen und in Stuttgart eine Ära geprägt haben. Irgendwann musste dieser Umbruch kommen.

Auch die langjährige Sportdirektorin Kim Renkema ist nicht mehr im Club.

Britt Bongaerts: Wir wissen nicht genau, was der Grund dafür ist. Deshalb können wir zu dem Thema nur drei Dinge sagen: Sie hat in Stuttgart einen großartigen Job gemacht, wird mittelfristig nur sehr schwer zu ersetzen sein. Und: Wir lieben sie!

Gibt es noch Kontakt zu ihr?

Eline Timmerman: Ja, aber wir sprechen meist nicht groß über Volleyball.

Wie wird das Duell zwischen Galatasaray Istanbul und Allianz MTV Stuttgart ausgehen?

Eline Timmerman: Das ist offen – sicher ist nur, dass es großartig wird, wieder in der Scharrena zu spielen.