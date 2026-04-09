Volleyball: Diese sechs Spielerinnen verlassen Allianz MTV Stuttgart

Bundesligist Allianz MTV Stuttgart macht zwar mit zehn Volleyballerinnen des aktuellen Kaders weiter, trotzdem wird der Aderlass zu spüren sein – weil starke Kräfte gehen.
Es gab Jahre, da musste sich Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart komplett neu aufstellen. Besonders krass war die Situation nach den beiden vergangenen Spielzeiten. 2024 gewann der Verein das Triple, verlor anschließend aber elf (!) Profis aus dem Meister-Team. „Man darf das nicht persönlich nehmen“, sagte Kim Renkema, damals noch Sportdirektorin, „es ist Teil des Geschäfts.“