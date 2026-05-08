Volleyball: Das ist der neue Club von Antonia Stautz

Die bisherige Kapitänin des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart wechselt ins polnische Breslau und spielt künftig für Volley Wroclaw – vorher will sie aber noch zur EM.
Ihre Wohnung in Stuttgart hat sie zwar noch, der Umzug steht erst Ende Juli an. Doch allzu oft wird Antonia Stautz dort wohl nicht mehr sein. Verabschiedet hat sich die Kapitänin jedenfalls bereits von ihren bisherigen Mitspielerinnen bei Allianz MTV Stuttgart. „Das war sehr traurig und noch emotionaler, als ich gedacht habe“, sagt die Volleyballerin, „wir waren, im positivsten Sinn, ein ganz spezielles Team.“ Und trotzdem entschied sich die Außenangreiferin, ein neues Abenteuer einzugehen.